Roma, variante Brasiliana del Covid: chiusa una scuola per 5 giorni (Di martedì 23 febbraio 2021) variante Brasiliana in una scuola a Roma, istituto chiuso per 5 giorni. «È stato riscontrato un sospetto di variante Brasiliana relativo all'istituto Sinopoli Ferrini, che è stato confermato dall'istituto Lazzaro Spallanzani», rende noto il Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese. Gli studenti, così come il personale scolastico, sono stati sottoposti ai tamponi. Leggi anche: Lazio, nuovo allarme variante inglese: un altro Comune finisce in zona rossa variante Brasiliana, chiude l'Istituto Sinopoli Ferrini a Roma La ASL Roma 1, a seguito di tali riscontri, ha attivato lo specifico protocollo Covid, comprese le indicazioni in caso di sospetto ...

