Roma, Landini (Cgil) in piazza con i lavoratori dello spettacolo: "Settore venga coinvolto negli investimenti del piano europeo"

"Siamo qui per dire che questo è un settore in cui i lavoratori vanno protetti in questa fase, c'è un problema di sostegno e indennità, ma bisogna anche riaprire le attività culturali e dello spettacolo rispettando tutte le norme di sicurezza. Allo stesso tempo siamo qui per dire che c'è bisogno di investimenti e l'occasione del piano europeo è utile per un piano straordinario di investimento sulla cultura e sullo spettacolo", Maurizio Landini, segretario nazionale di Cgil, partecipando alla manifestazione del comparto dei lavoratori dello spettacolo indetta a Roma davanti il Teatro dell'Opera.

