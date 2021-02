Roma, la protesta dei lavoratori della cultura dopo un anno di stop: “Mangio una volta al giorno per risparmiare” (Di martedì 23 febbraio 2021) All’ombra del teatro Argentina, attori, musicisti, ballerini e artisti di strada sono tornati a chiedere di poter tornare a lavoro. A un anno esatto dalla chiusura di teatri e cinema a causa dell’epidemia da Covid-19, gli operatori della cultura accendono i riflettori sulle condizioni del comparto: “Siamo sprovvisti di qualsiasi forma di tutela”. I ristori previsti per la categoria non hanno infatti raggiunto tutti i lavoratori. “C’è molto lavoro precario, molto lavoro nero, forme di lavoro ‘grigio’. Il Covid ha permesso di interrompere un sistema malato”, spiega Sara Aprile, attrice teatrale. A confermarlo è la testimonianza di Yari: “Prima lavoravo in strada, nei teatri anche al centro commerciale. Ora sono fermo da un anno e Mangio una volta al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) All’ombra del teatro Argentina, attori, musicisti, ballerini e artisti di strada sono tornati a chiedere di poter tornare a lavoro. A unesatto dalla chiusura di teatri e cinema a causa dell’epidemia da Covid-19, gli operatoriaccendono i riflettori sulle condizioni del comparto: “Siamo sprovvisti di qualsiasi forma di tutela”. I ristori previsti per la categoria non hinfatti raggiunto tutti i. “C’è molto lavoro precario, molto lavoro nero, forme di lavoro ‘grigio’. Il Covid ha permesso di interrompere un sistema malato”, spiega Sara Aprile, attrice teatrale. A confermarlo è la testimonianza di Yari: “Prima lavoravo in strada, nei teatri anche al centro commerciale. Ora sono fermo da ununaal ...

