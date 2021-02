Rocco Casalino | “Più di centomila euro” | straordinaria rivelazione

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex portavoce di Giuseppe Conte,: “Più di”, laa “Le Iene”. “Più di” ladi(fonte Instagram)è un personaggio molto noto al pubblico italiano. Nato in Germania ma di origine pugliese, si laurea in ingegneria elettronica e si specializza in ingegneria gestionale. Divenuto celebre con la partecipazione alla primissima edizione del Grande Fratello, lo vediamo poi ricoprire il ruolo di opinionista e ospite in diverse trasmissioni televisive. Dal 2007 diventa anche giornalista e si iscrive all’ordine. i cala nelle vesti di inviato ...

ricpuglisi : 'Gli italiani lo rivogliono di nuovo a Chigi' Rocco Casalino su Giuseppe Conte dalla D'Urso. Io no. #BastaConte - ricpuglisi : I retroscena, le dirette Facebook, i dpcm, Arcuri, le Primule, il Gran Vizir Bettini, gli assembramenti sulla Darse… - welikeduel : Il silenzi di Rocco Casalino da Lilli Gruber, naturalmente a cura di Alessio Marzilli aka @sylveonberlusc1… - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Rocco Casalino: 'L'Italia ha ancora bisogno di Conte. Draghi? Troppo presto per giudicare. Su Renzi… - Claudoc3 : RT @Gianmar26145917: Spassoso e duro confronto al #TG4 tra #Sansonetti e #Casalino su #Conte, gestione emergenza, #vaccini e #VirginiaRaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

Stasera, martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia1, a "Le Iene", che ha appena pubblicato la sua autobiografia "Il Portavoce", risponde a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure. Nell'intervista non ...Stasera, martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia1, a "Le Iene", che ha appena pubblicato la sua autobiografia "Il Portavoce", risponde a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure. Nell'intervista non ...Live-Non è la d’Urso è un programma che ha poco da dire, un clone venuto malissimo di Domenica Live che nel pomeriggio di Canale 5 aveva invece un grande senso. Si parlava ovunque di quello che succed ...Live non é la D'Urso verso la chiusura anticipata? In arrivo Avanti un altro - Di sera con Bonolis. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!