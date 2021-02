Rocco Casalino | «Io innamorato di Conte? Un uomo affettuoso La verità sul nostro rapporto»

ricpuglisi : 'Gli italiani lo rivogliono di nuovo a Chigi' Rocco Casalino su Giuseppe Conte dalla D'Urso. Io no. #BastaConte - ricpuglisi : I retroscena, le dirette Facebook, i dpcm, Arcuri, le Primule, il Gran Vizir Bettini, gli assembramenti sulla Darse… - welikeduel : Il silenzi di Rocco Casalino da Lilli Gruber, naturalmente a cura di Alessio Marzilli aka @sylveonberlusc1… - Noe_Urdangaray : RT @inaltoicuori_5S: - falcions85 : stasera a #staseraitalia rocco #casalino sarà intervistato da barbara palombelli. la prima volta fu 20 anni fa, qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

da ex portavoce del governo con 6200 euro netti al mese a disoccupato: stasera l'intervista in tv Getty Images Il portavoce è il titolo dell'autobiografia diche ha ...A quanto pare neppure l'intervento didella passata puntata nel corso del quale ha decantato il potere di influenza dei programmi di Barbara nei confronti dell'elettorato sarebbe ...Rocco Casalino Conte verità sul rapporto. L'intervista a "Le Iene": tante le domande irriverenti all'ex portavoce.Rocco Casalino da ex portavoce del governo con 6200 euro netti al mese a disoccupato: stasera l’intervista in tv Il portavoce è il titolo dell’autobiografia di Rocco Casalino che ha ricoperto il ruolo ...