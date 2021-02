Rocco Casalino intervista de Le Iene: “Quando Conte ha letto il libro ero terrorizzato” (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera, martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia1, a “Le Iene” Rocco Casalino. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio ha appena pubblicato la sua autobiografia “Il Portavoce”, ha risposto a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure. Nell’intervista non mancano riflessioni sull’attuale governo e sui due in cui è stato protagonista al fianco … L'articolo provIene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera, martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia1, a “Le. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio ha appena pubblicato la sua autobiografia “Il Portavoce”, ha risposto a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure. Nell’non mancano riflessioni sull’attuale governo e sui due in cui è stato protagonista al fianco … L'articolo provda Velvet Gossip.

ricpuglisi : 'Gli italiani lo rivogliono di nuovo a Chigi' Rocco Casalino su Giuseppe Conte dalla D'Urso. Io no. #BastaConte - ricpuglisi : I retroscena, le dirette Facebook, i dpcm, Arcuri, le Primule, il Gran Vizir Bettini, gli assembramenti sulla Darse… - welikeduel : Il silenzi di Rocco Casalino da Lilli Gruber, naturalmente a cura di Alessio Marzilli aka @sylveonberlusc1… - aniello7779 : Luca il libro di Casalino fa un affresco chiaro delle persone perbeniste e antifasciste saccenti supponenti come te… - beppedama : RT @ciropellegrino: Cmq era meglio che a Rocco Casalino o facevano fatica' , sta assediando ogni trasmissione tv, tra poco me lo trovo pure… -