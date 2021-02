Rocco Casalino in caduta economica: da 6200 euro a disoccupato (Di martedì 23 febbraio 2021) Rocco Casalino da ex portavoce del governo con 6200 euro netti al mese a disoccupato: stasera l’intervista in tv Getty ImagesIl portavoce è il titolo dell’autobiografia di Rocco Casalino che ha ricoperto il ruolo di fare le veci del governo fino a quando a palazzo Chigi c’è stato Giuseppe Conte. Ora punta proprio sul libro per andare avanti. La sua situazione economica rischia di precipitare di brutto. Lo ha fatto capire chiaramente nell’intervista concessa a Le Iene e che andrà in onda questa sera nel corso della trasmissione di Italia 1. L’ex gieffe e portavoce ha risposto alle domanda “senza giri di parole” fa sapere la trasmissione nelle anticipazioni. Ha raccontato di aver fatto leggere il libro prima a Conte, terrorizzato che non ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021)da ex portavoce del governo connetti al mese a: stasera l’intervista in tv Getty ImagesIl portavoce è il titolo dell’autobiografia diche ha ricoperto il ruolo di fare le veci del governo fino a quando a palazzo Chigi c’è stato Giuseppe Conte. Ora punta proprio sul libro per andare avanti. La sua situazionerischia di precipitare di brutto. Lo ha fatto capire chiaramente nell’intervista concessa a Le Iene e che andrà in onda questa sera nel corso della trasmissione di Italia 1. L’ex gieffe e portavoce ha risposto alle domanda “senza giri di parole” fa sapere la trasmissione nelle anticipazioni. Ha raccontato di aver fatto leggere il libro prima a Conte, terrorizzato che non ...

