(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – almeno 50 persone sono rimaste uccise nel corso di diverse Rivolte scoppiate nelle carceri dell'Ecuador. "Le organizzazioni criminali stanno portando avanti contemporaneamente una serie di atti violenti in un certo numero di centri di detenzione", ha scritto il presidente Lenin Moreno su Twitter, riferendo che "la polizia e il ministero dell'Interno stanno lavorando per riprendere il controllo delle carceri di Guayaquil, Cuenca e Latacunga".

Ecuador: rivolte in tre carceri, oltre 50 morti ...polizia dell'Ecuador ha confermato che più di 50 prigionieri sono morti come conseguenza di rivolte ... La polizia ha sottolineato che "si sta gestendo la situazione" nelle carceri. Gli agenti di polizia ...

Rivolte nelle carceri, almeno 50 morti in Ecuador Adnkronos Ecuador: rivolte in tre carceri, oltre 50 morti (ANSA) – QUITO, 23 FEB – La polizia dell'Ecuador ha confermato che più di 50 prigionieri sono morti come conseguenza di rivolte esplose oggi in tre carceri del Paese. Secondo quanto riferito dal sito ...

(ANSA) – QUITO, 23 FEB – La polizia dell'Ecuador ha confermato che più di 50 prigionieri sono morti come conseguenza di rivolte esplose oggi in tre carceri del Paese. Secondo quanto riferito dal sito ...