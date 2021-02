Ritorna Malika Ayane | Al Festival il Malifesto della mia musica

(Di martedì 23 febbraio 2021) Paolo Giordano La cantante interpreterà anche un classicoCaselli: "Amo la sua determinazione" Il bello diè che la riconosci subito: la sua voce ha una eleganza d'altri tempi e nel pop porta impertinente le sue tracce di jazz e soul.aldi Sanremo con Ti piaci così, brano che è un manifestosua nuova consapevolezza e un anticipo del suo nuovo disco, che si intitoleràe uscirà a marzo. «La canzone è nata un anno fa, prima che ci trovassimo dentro una pandemia ed è il risultato delle domande che mi stavo facendo in quel periodo, una specie di bilancio nei giorni del mio compleanno». Unasenza tempo che potrebbe diventare un classico e che è nata una sera con un deejay e la ...

