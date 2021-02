Ritorna Fantaghirò: annunciato il reboot della serie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sono prodotti televisivi che sono profondamente ancorati all’epoca e all’estetica in cui sono stati realizzati: Fantaghirò è sicuramente uno di quelli. La serie di fiction firmata Lamberto Bava e andata in onda su Canale 5 dal 1991 al 1999 è diventata un cult immortale, ancora oggi replicato ad oltranza durante il periodo natalizio. Finora, però, si era resistito all’istinto nostalgico, molto tipico di questi anni, di riproporne una nuova versione. Invece nelle scorse ore è stato annunciato che Fantaghirò ritornerà: la società di produzione Lotus, di proprietà di Leone Film Group, ha infatti confermato che nel corso del 2021 partiranno le riprese di una nuova serie reboot. Il nuovo progetto s’intitolerà Fantaghirò: La regina dei due regni e per ora non ci sono ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sono prodotti televisivi che sono profondamente ancorati all’epoca e all’estetica in cui sono stati realizzati:è sicuramente uno di quelli. Ladi fiction firmata Lamberto Bava e andata in onda su Canale 5 dal 1991 al 1999 è diventata un cult immortale, ancora oggi replicato ad oltranza durante il periodo natalizio. Finora, però, si era resistito all’istinto nostalgico, molto tipico di questi anni, di riproporne una nuova versione. Invece nelle scorse ore è statocheritornerà: la società di produzione Lotus, di proprietà di Leone Film Group, ha infatti confermato che nel corso del 2021 partiranno le riprese di una nuova. Il nuovo progetto s’intitolerà: La regina dei due regni e per ora non ci sono ...

