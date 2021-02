Ristoranti verso la riapertura | l' annuncio del ministro Patuanelli | ' Presto i protocolli Cts'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una luce in fondo al tunnel per i ristoratori , che vedono all'orizzonte l'ipotesi di unain tempi brevi. Ildelle Politiche agricole Stefanoè intervenuto in streaming ...

Cibo e vini invenduti per 11,5 miliardi conchiusi Il crollo delle attività di bar, trattorie,, pizzerie e agriturismi dall'inizio della pandemia ha portato a vino e cibi ...Bresciala zona arancione rafforzata. Siena chiude scuole medie e superiori. Circolare del ministero della Salute: ok Astrazeneca fino a 65 anni Articoloaperti a cena: Bonaccini ...Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini. Il governo Drag ...Una luce in fondo al tunnel per i ristoratori, che vedono all'orizzonte l'ipotesi di una riapertura in tempi brevi. Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ...