Rino Tommasi, il grande telecronista del tennis e della boxe (Di martedì 23 febbraio 2021) Nato a Verona il 23 febbraio 1934 da una famiglia di sportivi, Rino Tommasi si approccia al tennis, con discreti risultati. Sarà un celebre telecronista. Tanti auguri a Rino Tommasi che compie 87 anni. All’anagrafe Salvatore, è nato a Verona il 23 febbraio 1934. Lo sport nel destino La sua è una famiglia di sportivi: il padre Virgilio partecipò a due Olimpiadi come specialista nel salto in lungo (nel 1924 a Parigi e nel 1928 ad Amsterdam). Lo zio Angelo prese invece parte a quelle di Los Angeles (1932), cimentandosi nella specialità del salto in alto. Buoni risultati nel tennis Cresciuto con il desiderio di diventare un giornalista sportivo, dopo essersi trasferito a Milano, Rino Tommasi pratica il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Nato a Verona il 23 febbraio 1934 da una famiglia di sportivi,si approccia al, con discreti risultati. Sarà un celebre. Tanti auguri ache compie 87 anni. All’anagrafe Salvatore, è nato a Verona il 23 febbraio 1934. Lo sport nel destino La sua è una famiglia di sportivi: il padre Virgilio partecipò a due Olimpiadi come specialista nel salto in lungo (nel 1924 a Parigi e nel 1928 ad Amsterdam). Lo zio Angelo prese invece parte a quelle di Los Angeles (1932), cimentandosi nella specialità del salto in alto. Buoni risultati nelCresciuto con il desiderio di diventare un giornalista sportivo, dopo essersi trasferito a Milano,pratica il ...

