Rep. Congo: Pettarin (Fi), 'ancora tanto lavoro da fare per pace nel mondo' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "È successo di nuovo. Un dolore grandissimo" per "drammatico attentato avvenuto in Congo, nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, quest'ultimo di stanza al 13/mo Reggimento Fvg di Gorizia e residente nella nostra città. È un dolore immenso che mi stringe alla sua famiglia e a tutti i carabinieri italiani, con il ricordo ancora vivido del terribile attentato di Nassiriya e con la stessa commozione di allora". Lo afferma il deputato di Forza Italia Germano Pettarin. "Tanti anni sono trascorsi, tanto lavoro è stato fatto per portare la pace in questi Paesi, ma tanto ancora rimane da fare", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "È successo di nuovo. Un dolore grandissimo" per "drammatico attentato avvenuto in, nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, quest'ultimo di stanza al 13/mo Reggimento Fvg di Gorizia e residente nella nostra città. È un dolore immenso che mi stringe alla sua famiglia e a tutti i carabinieri italiani, con il ricordovivido del terribile attentato di Nassiriya e con la stessa commozione di allora". Lo afferma il deputato di Forza Italia Germano. "Tanti anni sono trascorsi,è stato fatto per portare lain questi Paesi, marimane da", conclude.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - TV7Benevento : Rep. Congo: Pettarin (Fi), 'ancora tanto lavoro da fare per pace nel mondo'... - maddalena2471 : RT @OizaQueensday: Ai giornalisti che parlano dell’ambasciatore ucciso senza sapere la geografia del continente africano: REP del CONGO (ca… -