(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - Quando ci sono partite così importanti, come quella trae Bayern Monaco , è l'occasione per guardarti indietro. Solo così capisci davvero dove sei arrivato. Lo fa anche Pepe, ...

sportli26181512 : Reina: “A Napoli urlo Champions incredibile. Ora sogno alla Lazio”: Il portiere spagnolo pronto ad aiutare la squad… - lazio_magazine : L'EX - Lazio, Pepe Reina: 'L'inno Champions a Napoli si sente più forte che da ogni altra parte al mondo, i portier… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Lazio, Pepe Reina: 'L'inno Champions a Napoli si sente più forte che da ogni altra parte al mondo, i portieri gi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Lazio, Pepe Reina: 'L'inno Champions a Napoli si sente più forte che da ogni altra parte al mondo, i portieri gi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Lazio, Pepe Reina: 'L'inno Champions a Napoli si sente più forte che da ogni altra parte al mondo, i portieri gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Reina Napoli

ROMA - Quando ci sono partite così importanti, come quella tra Lazio e Bayern Monaco , è l'occasione per guardarti indietro. Solo così capisci davvero dove sei arrivato. Lo fa anche Pepe, pronto ad affrontare la sua ex squadra, che ai microfoni de L'Èquipe ripercorre il suo percorso in Europa: " La mia prima gara in una competizione europea è stata contro il Bruges, al Camp Nou.... perchéper una stagione ha giocato proprio nel Bayern Monaco, facendo da riserva a Neuer. Era il 2014 - 2015, l'estremo difensore arrivava dalla sua prima stagione ale proprio a...L'ex portiere del Napoli Pepe Reina, oggi alla Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai francesi de L'Equipe parlando anche del Napoli e del San Paolo. 'A Napoli l'inno della Champions è ...Nel giorno della super sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, Pepe Reina ha rilasciato un'intervista a L'Équipe, in cui ha ripercorso la propria carriera proprio ...