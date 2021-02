Recovery | CNA | istituire cabina regia permanente tra Governo e parti sociali

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per rafforzare la governance del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr) occorreunaditracon l’obiettivo di connettere gli investimenti al mondo produttivo che in Italia è largamente composto da attività di micro e piccole dimensioni. Lo ha sottolineato Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni bilancio e politiche UE del Senato sul piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando che “dobbiamo affrontare una sfida colossale che ci obbliga a dare risposte all’altezza della gravità della situazione”. Ribadita l’importanza della campagna vaccinale, il cui “rapido completamento è la precondizione per poter liberare le energie del ...

Per il PNRR è la grande occasione per "una netta discontinuità nella capacità di programmare e realizzare riforme e investimenti orientati alla modernizzazione del Paese e al rafforzamento del ...