Real Madrid, Vinicius: "Voglio rimanere per sempre qui. Atalanta? Abbiamo l'obbligo di passare il turno" (Di martedì 23 febbraio 2021) "Sono sempre concentrato sul Real Madrid. Qui gioco con i migliori calciatori e imparo tanto da loro. Ho 20 anni e sembra che sia qui da molto tempo, ma è solo l'inizio della mia carriera. Sto crescendo, nella mia posizione e in altri ruoli. Voglio rimanere per sempre al Real Madrid, continuare a fare la storia di questo club e aiutare la squadra con gol e assist. Rispetto ad alcune fasi della stagione stiamo bene, Abbiamo fiducia e vinciamo partite. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere titoli. Questa la mia stagione più complicata? È sempre molto difficile giocare senza tifosi ed è un po' difficile abituarsi. La scorsa stagione siamo riusciti a vincere molte partite grazie alla nostra ...

