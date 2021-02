Razzista | YouTube sospende per errore canale di scacchi

CatelliRossella : 'Datevi una calmata; a scacchi bianco e nero non è un insulto razzista è il gioco. #bigottialienaticercasi Razzista… - il_BisCottone : RT @MalkiZadeq: 'Con tutto quel parlare di bianco che minaccia il nero, lo attacca e lo contrattacca, il canale deve essere necessariamente… - NegAdriana : RT @MalkiZadeq: 'Con tutto quel parlare di bianco che minaccia il nero, lo attacca e lo contrattacca, il canale deve essere necessariamente… - danielerielli : RT @Primaonline: Dice in video “bianco contro nero”, YouTube lo scambia per un account razzista e chiude il canale del campione croato di s… -

YouTube ha sospeso per 24 ore il canale di scacchi del famoso giocatore croato Antonio Radic dopo averlo scambiato per un account razzista. Noto sul web con il nome di 'Agadmator', lo scacchista pubbl ...