Rapina alle poste in Puglia, ferita una guardia giurata (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Un vigilante è stato colpito alla testa con il calcio di un fucile durante una Rapina da 90 mila euro messa a segno in pochi minuti stamane a Canosa (Bt), nell'ufficio postale di via Corsica. Un commando armato ha bloccato le guardie giurate sull'uscio della porta, mentre stavano scaricando il denaro da un portavalori. E' nata una colluttazione e uno dei due agenti è stato colpito. I banditi hanno esploso un colpo di pistola E' stato sparato anche un colpo dai banditi. Erano in quattro a volto coperto e armati di fucili e pistole: sono riusciti a portare via il bottino, pari a circa 90 mila euro. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti del commissariato sia i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione, i Rapinatori sono arrivati sul posto su un'auto, con cui poi sono scappati in direzione Cerignola (Foggia).

