Raiola | “Solo 10 club possono permettersi l’acquisto di Haaland | 4 sono inglesi”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Mino, agente di Erling, ha parlato così del futuro del norvegese alla BBC: “Tutti indicanocome una delle stelle del futuro, perché è difficile fare quello che fa lui alla sua età. Sarà sicuramente una star per almeno i prossimi 10 anni. Siamo arrivati ad un punto un cui la gente si domanda per quanto ancora potrà godersi le giocate di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Messi, per questo tutti stanno cercando la prossima generazione di talenti. Oggi10di acquistaredal Borussia Dortmund e di questi 10, 4”. Foto: telegraaf.nl L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'agente si è difeso Mino Raiola e Zlatan Ibrahimovic (©Getty Images) Mino Raiola è uno degli agenti sportivi più famosi d'Italia e non. È conosciuto per aver sotto la sua ala alcuni tra i migliori giocatori. A me interessa solo come mi chiamano i miei giocatori'. Raiola parla poi della guerra con la Fifa per i regolamenti tramite Football Forum, di cui è presidente: 'Non parliamo più con la Fifa.' L'attaccante del Borussia Dortmund esaltato dall'agente Mino Raiola: Sarà una delle stelle del prossimo decennio. E sul futuro di Pogba chiarisce: Non ne parlerò più. Rebus rinnovo per Romagnoli: il Milan farebbe meglio a cederlo o ad accettare le richieste economiche di Raiola?