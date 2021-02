Raiola: «Solo 10 club possono comprare Haaland e 4 sono in Premier League» (Di martedì 23 febbraio 2021) Mino Raiola, agente tra gli altri di Haaland, ha parlato alla BBC del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund Mino Raiola, agente tra gli altri di Haaland, ha parlato alla BBC del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund. Le sue parole. Haaland – «Solo 10 club al mondo hanno il potere economico per acquistare Haaland e quattro di loro sono squadre della Premier League. Non credo ci sia un manager o un direttore sportivo al mondo che direbbe che non gli interessa Haaland …» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Mino, agente tra gli altri di, ha parlato alla BBC del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund Mino, agente tra gli altri di, ha parlato alla BBC del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund. Le sue parole.– «10al mondo hanno il potere economico per acquistaree quattro di lorosquadre della. Non credo ci sia un manager o un direttore sportivo al mondo che direbbe che non gli interessa…» Leggi su Calcionews24.com

