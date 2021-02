Questo bimbo oggi è il mito della musica italiana: chi è? (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ spuntata sul web una bellissima foto d’epoca. Riuscite ad immaginare quale grande personaggio c’è in Questo scatto? Uno è un ‘colosso’ della musica italiana, uno dei cantanti più amati, l’interprete di numerosi successi. L’altro è invece il padre di un’insegnante di ballo, che tutti noi abbiamo sia amato sia odiato e che vediamo tutt’ora in un programma tv del piccolo schermo. Siete riusciti ad indovinare di chi si tratta? Ecco svelato l’arcano. Dai ricordi di famiglia: legame indissolubile Si tratta del grandissimo Adriano Celentano e di suo fratello Sandro, nonché padre della talentosa Alessandra Celentano, insegnante di danza del noto talent ‘Amici‘, condotto da Maria De Filippi. A condividere con i fans Questo bel ricordo del passato, è stata proprio Rosita ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ spuntata sul web una bellissima foto d’epoca. Riuscite ad immaginare quale grande personaggio c’è inscatto? Uno è un ‘colosso’, uno dei cantanti più amati, l’interprete di numerosi successi. L’altro è invece il padre di un’insegnante di ballo, che tutti noi abbiamo sia amato sia odiato e che vediamo tutt’ora in un programma tv del piccolo schermo. Siete riusciti ad indovinare di chi si tratta? Ecco svelato l’arcano. Dai ricordi di famiglia: legame indissolubile Si tratta del grandissimo Adriano Celentano e di suo fratello Sandro, nonché padretalentosa Alessandra Celentano, insegnante di danza del noto talent ‘Amici‘, condotto da Maria De Filippi. A condividere con i fansbel ricordo del passato, è stata proprio Rosita ...

MelluQueen : @shippermancata @bayxreche Tu non lo sai e questo commento mostri la tua ignoranza. Allora io posso tranquillamente… - minigio20 : @Btm52445070 Ame non lo butteranno mai fuori purtroppo sappiatelo non hanno detto A sulle frasi che ha detto su Giu… - OlivieroBianchi : Un angelo che ha sacrificato il suo corpo per salvare quello di un bimbo: questo è vero amore! - mariahsbubble : Chi lo avrebbe mai detto che avrei iniziato questo GF per uscirne bimbo di Dayane Mello - _CamillaGreco : RT @__occhiprofondi: Perché vedo questo video solo ora?l Ma che bimbo bellissimo, ha 5 anni?????? -