"Quel giorno in cui ho sentito, senza saperlo, la mia ultima campanella" (Di martedì 23 febbraio 2021) "Quando è stata Quell'ultima volta…" Così canta Francesco Guccini nella sua nostalgica canzone in ricordo dell'infanzia, dei genitori persi e dei momenti più preziosi della vita sempre troppo sottovalutati e non apprezzati a pieno. Una poesia cantata che celebra l'ultima volta che si vive un'esperienza, si abbraccia una persona, si ha paura, si percepisce un brivido, si piange per qualcuno, si vede un luogo e, anche, si indossa "quei sandali nuovi". Un ultimo tranche de vie inconsapevole: perché mai (o quasi) Quell' "ultima volta" è vissuta con la consapevolezza che meriterebbe. Un ideale romantico che fa parte della vita di tutti i giorni e che risuona assordante nell'anniversario dei primi casi di contagio da Covid-19 in Bergamasca, il 23 febbraio. L'inizio di una tragica storia che ha così duramente ...

