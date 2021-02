“Quanto è cresciuta!” Estelle di Svezia | l’erede al trono è una principessina da sogno Come è diventata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tra i piccoli reali d’Europa ci sono anche i bellissimi, principessa ereditaria aldi, 9 anni e il fratello Oscar, 4., principessa die duchessa di Östergötland è la figlia primogenita della principessa ereditaria Vittoria e del marito, Daniel Westling. In occasione del compleanno sono state diffuse due nuove immagini della bambina, un ritratto da sola e uno insieme al fratello minore Oscar.Silvia Ewa Mary ha compiuto 9 anni il 23 febbraio e un sarà regina regina di. Già, perché il suo Paese è stato infatti il primo al mondo ad abolire la Legge Salica, nel 1980, con il Parlamento di Stoccolma a far valere il diritto di primogenitura senza tenere conto del sesso del neonato.è seconda in ...