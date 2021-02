Quando potrò vaccinarmi contro il covid? Basta inserire i dati su questo sito (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra quanto mi potrò vaccinare contro la covid? Se non appartenete alla fascia di ultra 80enni, la risposta alla domanda non è semplice. Se da un lato è vero che il piano del Governo in merito al rilascio dei vaccini sulla popolazione italiana è stato definito, dall'altro le tempistiche sono tutto fuorché chiare. Anche perché la somministrazione delle due dosi previste di vaccino anti covid viene organizzata in maniera differente a seconda delle regioni, che in queste settimane si trovano già in fasi differenti l'una dall'altra. Un nuovo portale cerca però di fare ordine in questo caos dando una risposta indicativa alla domanda: Quando mi vaccinerò? È il "Calcolatore per l'attesa per il vaccino contro il covid-19" realizzato e pubblicato dalla ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra quanto mivaccinarela? Se non appartenete alla fascia di ultra 80enni, la risposta alla domanda non è semplice. Se da un lato è vero che il piano del Governo in merito al rilascio dei vaccini sulla popolazione italiana è stato definito, dall'altro le tempistiche sono tutto fuorché chiare. Anche perché la somministrazione delle due dosi previste di vaccino antiviene organizzata in maniera differente a seconda delle regioni, che in queste settimane si trovano già in fasi differenti l'una dall'altra. Un nuovo portale cerca però di fare ordine incaos dando una risposta indicativa alla domanda:mi vaccinerò? È il "Calcolatore per l'attesa per il vaccinoil-19" realizzato e pubblicato dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando potrò Genova, le prime vaccinazioni per gli over 80 all'ex ospedale Celesia. Le storie Non vedo l'ora di partire, appena potrò. Faccio il vaccino per me, sì. Ma anche per poterlo ... Maria Luisa Vincenzi: "Preoccupata? Per chi ha visto la vera guerra tutto è relativo" 'Quando hai passato ...

