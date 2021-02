“Quando mi sono vista allo specchio…”. Alba Parietti lo svela solo ora. Il pesante racconto (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tema della chirurgia estetica è sempre abbastanza sensibile soprattutto tra le donne. Sulla questione è intervenuta Alba Parietti in un’intervista al Corriere della sera. A differenza di tanti che si sono nascosti, la showgirl ha sempre cercato di dire la verità. Adesso però la Parietti è un po’ stanca, ecco perché pensa di aver fatto un errore nel dire la verità. Anche perché non è oro tutto quel che luccica. Infatti per Alba Parietti resta qualche recriminazione: “Il botox? L’ho utilizzato solo una volta agli inizi, negli anni ’90. Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve”, ha detto la mamma di Francesco Oppini che è stata una protagonista dall’esterno del Grande Fratello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tema della chirurgia estetica è sempre abbastanza sensibile soprattutto tra le donne. Sulla questione è intervenutain un’interal Corriere della sera. A differenza di tanti che sinascosti, la showgirl ha sempre cercato di dire la verità. Adesso però laè un po’ stanca, ecco perché pensa di aver fatto un errore nel dire la verità. Anche perché non è oro tutto quel che luccica. Infatti perresta qualche recriminazione: “Il botox? L’ho utilizzatouna volta agli inizi, negli anni ’90. Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve”, ha detto la mamma di Francesco Oppini che è stata una protagonista dall’esterno del Grande Fratello ...

