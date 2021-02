Putin usa il vaccino Sputnik come arma politica in Europa. E dà fastidio al colosso Pfizer (Di martedì 23 febbraio 2021) Fonti sempre più autorevoli affermano che il vaccino Sputnik è ottimo. Lo ha sottoscritto il prestigioso istituto Spallanzani, lo ha ribadito il virologo Massimo Clementi. Eppure Ursula von der Leyen ancora cerca di mettere i bastoni tra le ruote al vaccino prodotto dallo zar Putin con l’obiettivo di ritardarne l’arrivo in Europa. Sputnik annunciato lo scorso agosto Già dall’annuncio dello Sputnik V, lo scorso agosto, si era capito che l’Europa guardava con freddezza all’arma anti covid che viene dalla Russia preferendo optare per i vaccini anglosvedese (Astrazeneca) e americano (Pfizer). Il giudizio della rivista Lancet Poi però è arrivata la prestigiosa rivista Lancet che ha certificato che l’efficacia del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Fonti sempre più autorevoli affermano che ilè ottimo. Lo ha sottoscritto il prestigioso istituto Spallanzani, lo ha ribadito il virologo Massimo Clementi. Eppure Ursula von der Leyen ancora cerca di mettere i bastoni tra le ruote alprodotto dallo zarcon l’obiettivo di ritardarne l’arrivo inannunciato lo scorso agosto Già dall’annuncio delloV, lo scorso agosto, si era capito che l’guardava con freddezza all’anti covid che viene dalla Russia preferendo optare per i vaccini anglosvedese (Astrazeneca) e americano (). Il giudizio della rivista Lancet Poi però è arrivata la prestigiosa rivista Lancet che ha certificato che l’efficacia del ...

