Puglia, vaccino: circa 6500 ultraottantenni il primo giorno. “Iniziato bene ma le dosi sono poche” dice Lopalco Nella regione vaccinate 190mila persone in questi due mesi. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 23 febbraio 2021) Iniziata ieri la fase vaccinale della somministrazione agli over 80 in Puglia. L’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, dice “abbiamo Iniziato bene” e aggiunge che le dosi sono poche, altrimenti si potrebbe fare anche di più. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, vaccino: circa 6500 ultraottantenni il primo giorno. “Iniziato bene ma le dosi sono poche” dice Lopalco <small ... Leggi su noinotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Iniziata ieri la fase vaccinalesomministrazione agli over 80 in. L’assessore regionale alla, Pier Luigi“abbiamo” e aggiunge che le, altrimenti si potrebbe fare anche di più. —– Immagini diffuse dal. L'articoloil. “ma le

NoiNotizie : #Puglia, vaccino anti #coronavirus agli ultraottantenni: 'iniziato bene ma le dosi sono poche' dice @ProfLopalco… - romi_andrio : RT @SBidimedia: Dosi di #vaccino giornaliere regioni per età Bolzano, Trento e VdA hanno vaccinato fin da gennaio over80 Coda da piano va… - Borderline_24 : #Covid, in #Puglia oltre 70mila persone hanno concluso il ciclo vaccinale - armandopix : RT @Mic_Saba: Quando scopri che in Italia non esiste un vero #pianovaccinazioni e si chiudono addirittura le scuole in Puglia. E intanto a… - infoitsalute : Puglia, il primo vaccino Covid over 80 a suor Vittoria: 'Grande emozione' -