DatabaseItalia : PUGLIA, CONTINUA IL CAOS DELLA GESTIONE EMILIANO – LOPALCO. IL TAR SOSPENDE L’ORDINANZA: SI TORNA IN CLASSE Leggi l… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Il #Coronavirus continua a bersagliare la #Puglia, 823 nuovi casi positivi e 32 morti. In provincia di #Foggia 71 conta… - immediatonet : ?? Il #Coronavirus continua a bersagliare la #Puglia, 823 nuovi casi positivi e 32 morti. In provincia di #Foggia 71… - UInformgiovani : Garanzia Giovani: corsi retribuiti, gratuiti e Tablet in omaggio. Continua l’offerta formativa finanziata dalla Re… - dpgiusi : Ciao sono Giusi da Ruvo di Puglia. Crocc continua ad insegnare il dialetto pugliese a Tommy e Stefy perché fate tro… -

Ultime Notizie dalla rete : PUGLIA CONTINUA

Aumentano oggi in, rispetto a ieri, come è normale il martedì, i nuovi casi positivi ...anche l'aumento dei guariti, a livelli medi in confronto agli ultimi giorni (oltre 1.000). ...La curva dei contagi si mantiene stabile in, al netto delle oscillazioni che si registrano dopo ogni weekend. Mertedì 23 febbraio sono ... Eanche il calo dei pugliesi ancora alle prese ...No alla Dad al 100%: questo pomeriggio il Tar della Puglia ha sospeso l'ordinanza regionale con cui il presidente della regione Michele Emiliano disponeva fino al 5 marzo la ...“Siamo in zona gialla perchè due settimane fa il trend era in calo, ma non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli. Imporre la Dad è un problema per molti genitori e qui deve aiutarci il governo Dopo ...