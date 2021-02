PUGLIA – CONTINUA IL CAOS DELLA GESTIONE EMILIANO – LOPALCO. IL TAR SOSPENDE L’ORDINANZA: SI TORNA A SCUOLA (Di martedì 23 febbraio 2021) Si TORNA in aula nelle scuole elementari e medie pugliesi, mentre alle superiori resta la didattica a distanza al 50%. Un decreto urgente del Tar di Bari ha sospeso L’ORDINANZA del presidente Michele EMILIANO che per due settimane aveva imposto la SCUOLA “fai da te”, lasciando agli istituti la possibilità di organizzarsi per garantire fino proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Siin aula nelle scuole elementari e medie pugliesi, mentre alle superiori resta la didattica a distanza al 50%. Un decreto urgente del Tar di Bari ha sospesodel presidente Micheleche per due settimane aveva imposto la“fai da te”, lasciando agli istituti la possibilità di organizzarsi per garantire fino proviene da Database Italia.

