PS5 | Sony continuerà a lavorare con gli sviluppatori giapponesi

(Di martedì 23 febbraio 2021) In una nuova intervista con Famitsu, il CEO diJim Ryan ha dichiarato che, sebbene consideri importanti tutti gli studi mondiali di SIE,intende anche continuare a supportare lo sviluppo dei giochiper PS5. "Siamo davvero felici e orgogliosi dei titoli PS Studios che sono stati pubblicati da Worldwide Studios", ha detto Ryan. "Alcuni di loro sono già stati annunciati e altri sono in lavorazione. SIE ha anche stretti rapporti con gli studi in Giappone, quindi continueremo a rafforzare i nostri legami con loro e a sviluppare titoli realizzati in Giappone per i fan di PlayStation in tutto il mondo". Questa affermazione arriva dopo che un rapporto di Bloomberg lo scorso novembre ha suggerito cheJapan era stata "messa da parte" dal lancio di Playstation 5, con alcune affermazioni che indicavano ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Sony

Tom's Hardware Italia

Difatti, il titolo d'avventura cooperativo puzzle solving è ora disponibile sulle consolePlayStation 5 e PlayStation 4. Se gli elementi che costituiscono il genere di questa produzione non vi ...ha una lista piuttosto ampia per il 2021 per quanto riguarda i titoli first party su, e Horizon Forbidden West è uno dei titoli più attesi. Tuttavia, siamo nel mezzo di una pandemia e i ...Il futuro di PlayStation è solo occidentale? No, Jim Ryan ha promesso giochi giapponesi e collaborazioni con i team nipponici nel futuro di PS5.. Sono mesi che si parla, ancora e ancora, ...Sony ha annunciato che Gran Turismo 7 è stato rinviato. Originariamente previsto per il 2021, Gran Turismo 7 uscirà invece in un generico 2022 per PS5 a causa di rallentamenti nello sviluppo dovuti al ...