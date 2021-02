Probabili formazioni Inter-Genoa, ventiquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Inter-Genoa, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. La capolista vuole confermarsi in testa conquistando altri tre punti, ma occhio al Grifone che sembra non saper più perdere e venderà cara la pelle per guadagnare altri punti salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 28 febbraio, diretta tv su Sky Sport e queste sono le possibili scelte dei due tecnici. QUI Inter – Conte deve rinunciare ad Hakimi, squalificato, al suo posto pronto Darmian. Da capire se in mezzo al campo Vidal può tornare a disposizione. In attacco tutto confermato con la coppia d’oro Lukaku-Lautaro Martinez. QUI Genoa – Czyborra certo di una maglia a sinistra perché ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. La capolista vuole confermarsi in testa conquistando altri tre punti, ma occhio al Grifone che sembra non saper più perdere e venderà cara la pelle per guadagnare altri punti salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 28 febbraio, diretta tv su Sky Sport e queste sono le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Conte deve rinunciare ad Hakimi, squalificato, al suo posto pronto Darmian. Da capire se in mezzo al campo Vidal può tornare a disposizione. In attacco tutto confermato con la coppia d’oro Lukaku-Lautaro Martinez. QUI– Czyborra certo di una maglia a sinistra perché ...

