"Primo sole" Carlotta Mantovan pubblica questa foto: arriva il commento di Rita dalla Chiesa (Di martedì 23 febbraio 2021) Carlotta Mantovan ex finalista di Miss Italia e compagna di Fabrizio Frizzi sta vivendo un momento sereno della sua vita. Sono trascorsi tre anni da quando il popolare conduttore è mancato a causa di un'emorragia celebrale e ha lasciato Carlotta e la figlia Stella da soli, un dolore immenso per la giovane che si è trovata ad affrontare una solitudine affettiva non prevista. Carlotta Mantovan sorridente su IG: l'entusiasmo dei tifosi In questi giorni Carlotta sembra aver ritrovato una passione che le sta dando tanto conforto, la sta aiutando a superare un momento critico ma soprattutto le dona sorrisi e serenità. L'ex compagna di Frizzi pubblica sul suo account social in modo ...

