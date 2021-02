Primavera fino al weekend | le previsioni meteo dal 23 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nei prossimi giorni la presenza sempre più ingombrante e incisiva dell’anticiclone a matrice sub-tropicale, causerà un’escalation delle temperature che su alcune regioni toccheranno picchi di 22°C. Arriverà la, ma sarà un fuoco di paglia. Il team del sito www.iL.it avverte che su gran parte delle città italiane i valori massimi stanno per raggiungere valori sopra la media del periodo di quasi 12°C. Come detto le temperature salirannoa raggiungere punte di 22°C nelle valli del Trentino, sulla Toscana (come a Firenze, Prato, Pistoia) e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Sul resto delle regioni i valori sfioreranno i 20°C, soltanto dove ci sarà la nebbia o dove il cielo si presenterà più nuvoloso i valori non supereranno i 10-12°C (come a Venezia e Trieste ad esempio). Tra l’altro la nebbia comincerà a ...