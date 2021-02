Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sicilia quasi da zona bianca, ma per i prof niente vaccino” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Sicilia quasi da zona bianca, ma per i prof niente vaccino”.Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”. “In forte call contagi e ricoveri. Scuole in rivolta: ‘Perché le dosi solo agli universitari?’. L’atto d’accusa degli studenti: ‘Bus pieni, poca sicurezza’. ‘Qui è un inferno, salvatemi’. La scoperta dell’ospizio-lager. Tra due medici la sfida per la poltrona di rettore. A Villabate le sole aule in Italia senza i banchi ‘mono’. Bloccata dal lockdown, mai tornata: ‘Basta città, la mia vita è a Ustica’”. Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) “da, ma per i”.Apre così ladell’edizione odierna de “La”. “In forte call contagi e ricoveri. Scuole in rivolta: ‘Perché le dosi solo agli universitari?’. L’atto d’accusa degli studenti: ‘Bus pieni, poca sicurezza’. ‘Qui è un inferno, salvatemi’. La scoperta dell’ospizio-lager. Tra due medici la sfida per la poltrona di rettore. A Villabate le sole aule in Italia senza i banchi ‘mono’. Bloccata dal lockdown, mai tornata: ‘Basta città, la mia vita è a Ustica’”.

I titoli principali sulladel quotidiano sportivo, AS La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulladi oggi, martedì 23 febbraio 2021, di 'AS': LA NOCHE DEL PISTOLERO ...I titoli principali sulladel quotidiano sportivo, A Bola La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulladi oggi, martedì 23 febbraio 2021, di 'A Bola': POR QUINTANA ..."Ora le canta Ibrahimovic", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina. "Le paure dei rossoneri e i perché della caduta”", aggiunge la rosea, che ..."Inter golosa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui nerazzurri ...