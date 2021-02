Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ci trattano peggio dei cani, blitz a Palermo in una casa di riposo” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ci trattano peggio dei cani”.Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “blitz a Palermo in una casa di riposo, scattano quattro arresti. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un’anziana ospite: ‘Mi legano e non mi fanno chiamare mio figlio’. Massacrano in Congo mentre portava pace. Vaccinazioni in Sicilia: stop ai professioni, gli elenchi sono errati. Governo, i veti bloccano le nomine. Guerra fra gruppi per il posto di Pierobon. Ponte Corleone a pezzi, nuovo limite per i camion. Asili nido, il Comune riapre le iscrizioni. Messaggio intimidatorio a un dirigente della Grimaldi”. Infine, in taglio alto: “Luna Rossa, a casa di ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) “Cidei”.Apre così ladell’edizione odierna del “di”. “in unadi, scattano quattro arresti. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un’anziana ospite: ‘Mi legano e non mi fanno chiamare mio figlio’. Massacrano in Congo mentre portava pace. Vaccinazioni in: stop ai professioni, gli elenchi sono errati. Governo, i veti bloccano le nomine. Guerra fra gruppi per il posto di Pierobon. Ponte Corleone a pezzi, nuovo limite per i camion. Asili nido, il Comune riapre le iscrizioni. Messaggio intimidatorio a un dirigente della Grimaldi”. Infine, in taglio alto: “Luna Rossa, adi ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina A Isola delle Femmine una mostra sul romantico mondo della donna di un tempo promossa da BCsicilia ... con delle mostre che si potranno visionare tramite la pagina Facebook. Certo lo schermo del ... alcuni di questi abiti ed accessori sono infatti appartenuti prima a sua nonna, poi alla madre ed infine ...

AS, La noche del Pistolero I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, AS La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 23 febbraio 2021, di 'AS': LA NOCHE DEL PISTOLERO ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "inter golosa. Lazio, sfida ai campioni" Tutto Napoli La bolla più grande? É il dollaro. Perché l’economia americana fa paura La grande crisi ha spinto al ribasso il biglietto verde (con effetti rilevanti anche sul nostro export). Per le spese dovute alla pandemia il debito pubblico federale nel 2050 arriverà al 200% del Pil ...

Milan, Tuttosport: "Romagnoli-Ibra, rabbia sul web" L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento in prima pagina sulla "crisi del Milan". Questo il titolo: "Romagnoli-Ibra, rabbia sul web". Fari puntati, dunque, su due protagonisti della ...

