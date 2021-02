Pressing greco per il "passaporto vaccinale". L'Ue frena, Londra ci pensa (Di martedì 23 febbraio 2021) La Grecia non può permettersi un altro anno senza turisti internazionali a godersi il suo sole, il suo mare. Così il governo di Atene spinge da settimane sulle autorità europee per accelerare l’adozione di un passaporto vaccinale che consenta alle persone vaccinate contro Covid-19 di spostarsi liberamente attraverso l’Ue, promettendo al contempo di far trovare ai turisti isole e coste Covid-free. Il ministro del Turismo greco Harry Theocharis ha invitato i leader dell’Ue a “muoversi più rapidamente” per adottare i certificati di vaccinazione che potrebbero consentire la ripresa del turismo di massa. “Guardando la reazione di alcuni Paesi alle proposte di certificati vaccinali, trovo che ci sia molta miopia. C’è ancora molto da fare ora per prepararci”, ha detto al Financial Times. In Italia, finora, la causa del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) La Grecia non può permettersi un altro anno senza turisti internazionali a godersi il suo sole, il suo mare. Così il governo di Atene spinge da settimane sulle autorità europee per accelerare l’adozione di unche consenta alle persone vaccinate contro Covid-19 di spostarsi liberamente attraverso l’Ue, promettendo al contempo di far trovare ai turisti isole e coste Covid-free. Il ministro del TurismoHarry Theocharis ha invitato i leader dell’Ue a “muoversi più rapidamente” per adottare i certificati di vaccinazione che potrebbero consentire la ripresa del turismo di massa. “Guardando la reazione di alcuni Paesi alle proposte di certificati vaccinali, trovo che ci sia molta miopia. C’è ancora molto da fare ora per prepararci”, ha detto al Financial Times. In Italia, finora, la causa del ...

