Presidio online dei lavoratori dello spettacolo | “Riaprire cinema e teatri? Fate presto”

(Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Nell’anno della pandemia la cultura si è fatta ‘virtuale’: il nuovi film escono sulle piattaforme streaming e anche il teatro, se va bene, è on line. In Emilia-Romagna, tornata da domenica in zona arancione, anche le proteste dei lavoratori dello spettacolo diventano digitali. I sindacati, infatti, con il ritorno a norme più stringenti per il contenimento del virus, hanno spostato il presidio previsto per oggi da piazza Pasolini a Bologna alla piattaforma on line ‘Zoom’. “Una scelta sofferta, ma di responsabilità nei confronti dei lavoratori”, ammette Antonio Rossa della Slc-Cgil, che fa giusto in tempo a spiegare le ragioni del presidio web prima che un attacco di anonimi hacker, simile a quelli che si sono registrati nelle scorse settimane, interrompesse il racconto delle gravi difficoltà che sta attraversando il settore con grida, canzoni da stadio, svastiche, immagini pornografiche, offese a sfondo sessuale e qualche ‘viva Salvini’.