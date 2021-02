Presidenza Congo | ' Attanasio e Iacovacci uccisi durante un inseguimento'

giornaleradiofm : Congo: presidenza, Attanasio a Goma da venerdì: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso ieri… - iconanews : Congo: presidenza, Attanasio a Goma da venerdì - zazoomblog : Presidenza Congo: Attanasio e Iacovacci uccisi durante inseguimento - #Presidenza #Congo: #Attanasio - Jovinow : Secondo un comunicato della presidenza congolese sono stati i rapitori a uccidere l'#ambasciatore Luca Attanasio ed… - infoitinterno : Attanasio, la presidenza del Congo: «Ucciso con Iacovacci da rapitori. Ambasciatore morto dopo un'ora d'agonia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza Congo

Lo scrive il sito Cas - Info sintetizzando un comunicato delladella Repubblica democratica delsull'attacco. Secondo lacongolese sono stati i rapitori a uccidere l'......l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere A sinistra l'ambasciatore d'Italia in... 'Alle 09:27 di lunedì 22 febbraio - si legge nel comunicato dellacongolose - un ...Le guerre nel Kivu hanno nomi misteriosi, legati non alla geopolitica ma alla tavola di Mendeleev: il coltan, l’oro, il tungsteno. Chi ricorda che arrivano dal Congo marchiati da delitti, sfruttamento ...(ANSA) – ROMA, 23 FEB – L’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso ieri in un attentato assieme al carabiniere Vittorio Vittorio Iacovacci e al loro autista, era arrivato a Goma già venerdì scorso. Lo rife ...