Premier League, Leeds-Southampton: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi alle 19 ci sarà il recupero della 18a giornata di Premier League. Leeds-Southampton chiuderà di fatto la giornata che venne giocata a più riprese, e sarà un match tra squadre di centroclassifica che non hanno nessuna ambizione particolare, ma che comunque puntano al riscatto. Due punti di distanza tra queste formazioni, che non rischiano niente in questo momento ma hanno già perso troppi punti durante il loro cammino. Due squadre con due momenti diversi Campionato discreto per il Leeds, ottimo se pensiamo che si tratta di una neopromossa: 32 punti, 2 distanze sopra i loro diretti avversari, e l’obiettivo è tornare a vincere per non essere sorpassati. Sono due giornate infatti che i Whites non vincono, ed i tre punti di stasera vorrebbero dire chiudere in 9a posizione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi alle 19 ci sarà il recupero della 18a giornata dichiuderà di fatto la giornata che venne giocata a più riprese, e sarà un match tra squadre di centroclassifica che non hanno nessuna ambizione particolare, ma che comunque puntano al riscatto. Due punti di distanza tra queste, che non rischiano niente in questo momento ma hanno già perso troppi punti durante il loro cammino. Due squadre con due momenti diversi Campionato discreto per il, ottimo se pensiamo che si tratta di una neopromossa: 32 punti, 2 distanze sopra i loro diretti avversari, e l’obiettivo è tornare a vincere per non essere sorpassati. Sono due giornate infatti che i Whites non vincono, ed i tre punti di stasera vorrebbero dire chiudere in 9a posizione in ...

SkySport : L'Inghilterra riapre ai tifosi, ok dal 17 maggio - MarcoDema2 : RT @Ruttosporc: @ZZiliani In Premier League il fuorigioco viene mostrato in tempo reale durante la decisione. Gli spettatori vedono la stes… - MANUEL06666398 : RT @Ruttosporc: @ZZiliani In Premier League il fuorigioco viene mostrato in tempo reale durante la decisione. Gli spettatori vedono la stes… - infoitsport : Calciomercato Juve: Donnarumma va in Premier League? Le ultime - pameladiverona : RT @Ruttosporc: @ZZiliani In Premier League il fuorigioco viene mostrato in tempo reale durante la decisione. Gli spettatori vedono la stes… -