Porto Viro | figlio uccide il padre a martellate al culmine di una lite

(Di martedì 23 febbraio 2021) . Lo avrebbe colpito con un martello diverse volte alla testa e sul corpo aldi unafamigliare poi degenerata: la vittima è un uomo di 57 anni residente a, in provincia di Rovigo. A colpirlo mortalmente è stato ilche si è scagliato contro di lui. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. Tragedia questo pomeriggio a, comune in provincia di Rovigo, dove un uomo ha ucciso ailaldi unafamigliare. La vittima stando alle prime informazioni trapelate è il 57enne Giovanni Finotello: l’uomo sarebbe stato raggiunto dalche lo ha colpito con diversealla testa e al busto. ...

(ROVIGO) - La mano si è stretta sul manico del martello e si è alzata ed abbassata colpendo più volte, almeno tre o quattro. Al busto. Poi, anche alla testa. i. Ad impugnare il martello ...La vittima, Giovanni Finotello faceva il camionista. Il figlio Gabriele, l'avrebbe ucciso al culmine di una lite avvenuta in casa Ennesima tragedia familiare consumata questa volta a, in provincia di Rovigo. Nel primo pomeriggio di ieri lunedì 22 febbraio, un ragazzo di 30 anni avrebbe ucciso, secondo quanto riferito dalla cronaca locale e dagli inquirenti, il padre di ...Ha impugnato un martello ed ha colpito ripetutamente il padre fino ad ucciderlo. È il drammatico omicidio avvenuto lo scorso lunedì a Porto Viro, in provincia di Rovigo. La vittima è Giovanni Finotell ...In quel caso un 17enne sinti colpì con un machete il padre, Edis Cavazza, 44 anni, alla clavicola sinistra, provocandogli un’emorragia mortale. Una terribile tragedia a Rovigo, dove un giovane uccide ...