Portici | tragedia sul lavoro | operaio cade da un’impalcatura e muore

Napoliflash24 : Tragedia sul lavoro a Portici, operaio cade da impalcatura e muore - - 5stelletv : Tragedia sul lavoro Portici, operaio precipita da un'impalcatura - peppedinosauro : RT @NapoliToday: #Cronaca Tragedia sul lavoro Portici, operaio precipita da un'impalcatura - NapoliToday : #Cronaca Tragedia sul lavoro Portici, operaio precipita da un'impalcatura - NapoliToday : #Cronaca Tragedia sul lavoro: operaio cade dall'impalcatura e si schianta al suolo -

Ultime Notizie dalla rete : Portici tragedia

Lasi è verificata ain via De Lauzieres. La vittima aveva 54 anni. A dare immediatamente l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro ancora sotto shock. Una scena terribile ...Un terribile dramma quello avvenuto nella giornata di oggi a. Un operaio, V. C., 54 anni di Giugliano ha perso la vita precipitando da un'impalcatura mentre era a lavoro in un edificio di via De Lauzieres. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e ...Un operaio di 54 anni di Giugliano è deceduto a Portici dopo essere precipitato da un'impalcatura, mentre stava eseguendo dei lavori ...Inutili i soccorsi, l’altezza dal quale è precipitato l’uomo non gli ha lasciato scampo, per lui non c’è stato nulla da fare ...