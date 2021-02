Polemica sul tour della Cirinnà nelle scuole: "Così indottrina i ragazzi" (Di martedì 23 febbraio 2021) Cristina Verdi La senatrice del Pd invitata a parlare di "gender" e "diritti" in due scuole di Parma e Fiumicino, comune dove il marito è sindaco. Scoppia la Polemica "Bisogna riconoscere tutti gli amori e tutte le famiglie, non c’è differenza tra la mia famiglia e quella di due uomini o di due donne". Sono le parole pronunciate dalla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, durante un incontro in streaming con gli studenti dell’ l’I.I.S. "Leonardo da Vinci" di Maccarese-Fiumicino. L’iniziativa rientra nel progetto "A scuola di genere", promosso dallo stesso istituto con il patrocinio della Regione Lazio, della Pro Loco Fregene-Maccarese e del comune di Fiumicino, guidato da Esterino Montino, di cui Monica Cirinnà è moglie. Ma questa non è l’unica conferenza dedicata ai ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Cristina Verdi La senatrice del Pd invitata a parlare di "gender" e "diritti" in duedi Parma e Fiumicino, comune dove il marito è sindaco. Scoppia la"Bisogna riconoscere tutti gli amori e tutte le famiglie, non c’è differenza tra la mia famiglia e quella di due uomini o di due donne". Sono le parole pronunciate dalla senatrice del Pd, Monica, durante un incontro in streaming con gli studenti dell’ l’I.I.S. "Leonardo da Vinci" di Maccarese-Fiumicino. L’iniziativa rientra nel progetto "A scuola di genere", promosso dallo stesso istituto con il patrocinioRegione Lazio,Pro Loco Fregene-Maccarese e del comune di Fiumicino, guidato da Esterino Montino, di cui Monicaè moglie. Ma questa non è l’unica conferenza dedicata ai ...

