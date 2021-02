Più Reddito di cittadinanza. Ce lo chiede pure l’Europa. Bruxelles sconfessa Confindustria, Renzi & C. “Misura da rafforzare con gli aiuti del Recovery fund” (Di martedì 23 febbraio 2021) Uno dei motivi per cui il M5S ha deciso di sostenere il governo Draghi è difendere le sue battaglie, a partire da quella sul Reddito di cittadinanza. Al termine delle consultazioni col premier incaricato di formare il nuovo esecutivo, la preoccupazione di Vito Crimi e Beppe Grillo è stata quella di rassicurare che il “Reddito di cittadinanza non si tocca”. Al momento di congedarsi, l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto), ha ribadito che è “necessario assicurare piena continuità e realizzazione al Reddito di cittadinanza. Se l’Italia è riuscita a contenere l’impatto sociale ed economico della pandemia è anche grazie a questa riforma il cui ruolo è e sarà determinante per garantire la ripresa del nostro Paese”. E adesso è dall’Europa che arriva il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Uno dei motivi per cui il M5S ha deciso di sostenere il governo Draghi è difendere le sue battaglie, a partire da quella suldi. Al termine delle consultazioni col premier incaricato di formare il nuovo esecutivo, la preoccupazione di Vito Crimi e Beppe Grillo è stata quella di rassicurare che il “dinon si tocca”. Al momento di congedarsi, l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto), ha ribadito che è “necessario assicurare piena continuità e realizzazione aldi. Se l’Italia è riuscita a contenere l’impatto sociale ed economico della pandemia è anche grazie a questa riforma il cui ruolo è e sarà determinante per garantire la ripresa del nostro Paese”. E adesso è dalche arriva il ...

