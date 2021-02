Più che l’irreversibilità dell’euro, il punto è l’irreversibilità di Draghi e della svolta antipopulista (Di martedì 23 febbraio 2021) Molti adesso si domandano, con l’aria di chi la sa lunga, quanto potrà durare e quanto ci potremo fidare della conversione europeista di Matteo Salvini, e sono ovviamente domande retoriche. Ma sono anche domande tremendamente ingenue, come se a qualcuno, tolti i parenti stretti e gli invasati, stesse davvero a cuore la sincerità dei politici. Possiamo dare per scontato, senza scadere nella demonizzazione di nessuno, che ogni leader politico tenderà ad assumere le posizioni che riterrà elettoralmente più convenienti. La vera domanda, che non chiama in causa solo l’Italia, è dunque fino a quando per Salvini, per buona parte del centrodestra e per quel che resta del Movimento 5 stelle sarà conveniente scommettere sulla linea europeista, atlantista e liberaldemocratica su cui il governo di Mario Draghi è riuscito a sospingerli. In questione non è insomma ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Molti adesso si domandano, con l’aria di chi la sa lunga, quanto potrà durare e quanto ci potremo fidareconversione europeista di Matteo Salvini, e sono ovviamente domande retoriche. Ma sono anche domande tremendamente ingenue, come se a qualcuno, tolti i parenti stretti e gli invasati, stesse davvero a cuore la sincerità dei politici. Possiamo dare per scontato, senza scadere nella demonizzazione di nessuno, che ogni leader politico tenderà ad assumere le posizioni che riterrà elettoralmente più convenienti. La vera domanda, che non chiama in causa solo l’Italia, è dunque fino a quando per Salvini, per buona parte del centrodestra e per quel che resta del Movimento 5 stelle sarà conveniente scommettere sulla linea europeista, atlantista e liberaldemocratica su cui il governo di Marioè riuscito a sospingerli. In questione non è insomma ...

juventusfc : ...?????? ????????????????... @Cristiano è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5… - fedefederossi : Beh che dire... Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che nutrite per me nonostante sia più di un anno che sono f… - RobertoBurioni : Chi ha bar, ristoranti, palestre e via dicendo ha pagato un prezzo terribile per la pandemia. Per tutti loro ora si… - luigibagnato : RT @enniogiannascol: Draghi copia Giuseppe e tutti zitti ????ogni giorno a sparare a Conte che teneva l'Italia sotto chiave..ma ora il primo… - sonoilgrinch : RT @impasticcata: tommaso ha appena detto ‘non è veramente gay’ riferendosi a una persona bisessuale io trovo che non ci sia niente di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Più che Usa, Trump: "Sarò io il candidato dei repubblicani nel 2024" ... la conferenza dei conservatori americani, che quest'anno si è spostata dall'ostile Maryland alla più ospitale Florida, lo Stato dove si è trasferita tutta quasi tutta la famiglia Trump, in quella ...

Vaccini, il capo di Stato maggiore: "L'Esercito è pronto a vaccinare senza sosta" C'è un motto che ripete sempre: "Di più. Insieme" . È il suo motto, lo ha creato lui e ci crede davvero, tanto che alla fine di quest'incontro gli occhi gli diventano lucidi: "Per battere il Covid ...

Dettaglio Affaritaliani.it ... la conferenza dei conservatori americani,quest'anno si è spostata dall'ostile Maryland allaospitale Florida, lo Stato dove si è trasferita tutta quasi tutta la famiglia Trump, in quella ...C'è un mottoripete sempre: "Di. Insieme" . È il suo motto, lo ha creato lui e ci crede davvero, tantoalla fine di quest'incontro gli occhi gli diventano lucidi: "Per battere il Covid ...