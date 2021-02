Peugeot e-208 100% elettrica veste la livrea della Guardia di Finanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si rinnova il parco autodi. Questa mattina nella sede del Comando Generale delle di Roma si è tenuto il cerimoniale di consegnae-208, la prima autoalllestita cond’ordinanza e dotazioni specifiche per il pattugliamento del territorio da parte delle Fiamme Gialle. Al primo esempleare, fornito in comodato d’uso, ne seguiranno altre 30 con la formula del noleggio a lungo termine. Lae-208 entra così a far partedotazione del Corpo per essere impiegata nei contesti dell’attività operativa quotidianadi. Il modello, eletto Auto dell’Anno 2020, consegnato stamane è un perfetto ...

