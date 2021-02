Perquisita a Trieste sede di Linea d’Ombra, associazione che aiuta i migranti in Bosnia (Di martedì 23 febbraio 2021) Una perquisizione è stata effettuata questa mattina nella sede dell’associazione di volontariato Linea d’Ombra Odv? da parte di agenti di Polizia che hanno sequestrato apparecchiature telefoniche e libri contabili, ipotizzando il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo si apprende da una nota diffusa dalla stessa associazione, che si occupa di raccogliere fondi per sostenere le popolazioni migranti lungo la rotta balcanica. Nella nota si parla di una “irruzione” effettuata “all’alba nell’abitazione privata di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, nonché sede dell’associazione Linea d’Ombra Odv. Sono stati sequestrati i telefoni personali, oltre ai libri contabili dell’associazione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Una perquisizione è stata effettuata questa mattina nelladell’di volontariatoOdv? da parte di agenti di Polizia che hanno sequestrato apparecchiature telefoniche e libri contabili, ipotizzando il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo si apprende da una nota diffusa dalla stessa, che si occupa di raccogliere fondi per sostenere le popolazionilungo la rotta balcanica. Nella nota si parla di una “irruzione” effettuata “all’alba nell’abitazione privata di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, nonchédell’Odv. Sono stati sequestrati i telefoni personali, oltre ai libri contabili dell’...

