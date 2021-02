Percorso Giro d’Italia 2021, tutte le anticipazioni. Presentazione il 24 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani ne sapremo sicuramente di più: il Giro d’Italia 2021 si presenterà nelle sue caratteristiche e il Percorso della Corsa Rosa, come al solito, regalerà grandi emozioni. Si partirà l’8 maggio e la chiosa è prevista il 30 di questo stesso mese. Al momento, l’ufficialità riguarda le prime tre tappe e delle indicazioni generali ci sono sul resto del Percorso. L’edizione numero 104 prenderà il via da Torino con una cronometro individuale di nove chilometri: un cronoprologo che assegnerà la prima Maglia Rosa e deciderà i primi distacchi. La seconda tappa scatterà da Stupinigi per arrivare a Novara dopo 173 chilometri pianeggianti, mentre la terza, da Biella a Canale, prevederà tre GPM nella seconda metà e un finale movimentato, che potrebbe dare adito ad azioni da parte dei corridori con gamba. Dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani ne sapremo sicuramente di più: ilsi presenterà nelle sue caratteristiche e ildella Corsa Rosa, come al solito, regalerà grandi emozioni. Si partirà l’8 maggio e la chiosa è prevista il 30 di questo stesso mese. Al momento, l’ufficialità riguarda le prime tre tappe e delle indicazioni generali ci sono sul resto del. L’edizione numero 104 prenderà il via da Torino con una cronometro individuale di nove chilometri: un cronoprologo che assegnerà la prima Maglia Rosa e deciderà i primi distacchi. La seconda tappa scatterà da Stupinigi per arrivare a Novara dopo 173 chilometri pianeggianti, mentre la terza, da Biella a Canale, prevederà tre GPM nella seconda metà e un finale movimentato, che potrebbe dare adito ad azioni da parte dei corridori con gamba. Dopo ...

