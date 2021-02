Perché il mondo parla dell’arresto di Disha Ravi, la “Greta Thunberg indiana” (Di martedì 23 febbraio 2021) Disha Ravi durante il suo arresto (foto: AFP via Getty Images)In India, la lotta contro il cambiamento climatico ha una nuova eroina, Disha Ravi, giovane attivista di 22 anni considerata da tutti la Greta Thunberg indiana. E proprio in virtù del suo forte attivismo ecologista, Ravi è stata arrestata il 14 febbraio scorso dall’unità di criminalità informatica della polizia di Delhi nella sua casa di Bangalore, nello stato meridionale di Karnataka. Le accuse a suo carico sono molteplici: crimine di incitamento all’odio contro il governo, cospirazione criminale, provocazione arbitraria con l’intento di provocare sommossa e promozione dell’inimicizia tra gruppi diversi. La sua colpa è stata quella di avere aiutato a creare e condividere un vademecum sotto ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021)durante il suo arresto (foto: AFP via Getty Images)In India, la lotta contro il cambiamento climatico ha una nuova eroina,, giovane attivista di 22 anni considerata da tutti la. E proprio in virtù del suo forte attivismo ecologista,è stata arrestata il 14 febbraio scorso dall’unità di criminalità informatica della polizia di Delhi nella sua casa di Bangalore, nello stato meridionale di Karnataka. Le accuse a suo carico sono molteplici: crimine di incitamento all’odio contro il governo, cospirazione criminale, provocazione arbitraria con l’intento di provocare sommossa e promozione dell’inimicizia tra gruppi diversi. La sua colpa è stata quella di avere aiutato a creare e condividere un vademecum sotto ...

fattoquotidiano : Perché le compagnie petrolifere stanno comprando alberi in giro per il mondo? Sta nascendo un nuovo mercato: quello… - NetflixIT : Un po' di film con Tom Hanks perché... beh raga è Tom Hanks cosa dobbiamo dire di più: Notizie dal mondo Salvate i… - Internazionale : Signal. Messaggi privati. Perché milioni di utenti in tutto il mondo stanno lasciando WhatsApp per usare l’applicaz… - cianoxsmile : RT @astraIguk: non volevo davvero sapere di jungkook che a scuola si copriva i suoi occhioni belli con la frangia perchè se no gli facevano… - Gina51325810 : RT @aboubakar_soum: Con Fabrizio Gifuni e tanti invisibili del mondo della cultura al Teatro Argentina di Roma per chiedere di fare luce su… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mondo Underworld: sottomondi narrativi ... e che si avverte fin dal titolo: la connessione tra il mondo di superficie e quello sotterraneo. Parlo di classicità narrativa in senso stretto, perché il romanzo ottocentesco attinge a piene mani ...

Pure nello spazio la Ue è il fanalino di coda ... e non solo perché in questo caso c'era un astronauta. Lo spazio è diventato familiare, solcato ...Non si tratta di vanitosa emulazione ma di partecipare alla pari con le altre aree sviluppate del mondo ...

Mario Giro: «I nostri figli vogliono andare all’estero? Pure i giovani africani» Corriere della Sera ... e che si avverte fin dal titolo: la connessione tra ildi superficie e quello sotterraneo. Parlo di classicità narrativa in senso stretto,il romanzo ottocentesco attinge a piene mani ...... e non soloin questo caso c'era un astronauta. Lo spazio è diventato familiare, solcato ...Non si tratta di vanitosa emulazione ma di partecipare alla pari con le altre aree sviluppate del...