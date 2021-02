Per Live-Non è la d’Urso chiusura anticipata: ascolti troppo bassi, c’è il sostituto (Di martedì 23 febbraio 2021) Da tempo facciamo notare come Live-Non è la d’Urso in prima serata, non sia utile a nessuno. Non è servito a Barbara d’Urso ( capace secondo Rocco Casalino di spostare sondaggi e possibili voti con le sue domande difficili ai politici) e non è servito a Mediaset. La d’Urso, regina della domenica pomeriggio grazie a Domenica Live, che teneva botta per quasi 5 ore di diretta, ha perso scettro e corona, passando tutto nelle mani di Mara Venier che, senza competitor dall’altra parte, si è goduta il meritato successo, senza fare il minimo sforzo. Da regina del pomeriggio della domenica a rimpiazzo nel prime time per poi capire di che morte morire, visto che Mediaset avrebbe deciso di chiudere i battenti per Live. L’indiscrezione di Dagospia sembra abbastanza chiara. Del resto la scelta di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 febbraio 2021) Da tempo facciamo notare come-Non è lain prima serata, non sia utile a nessuno. Non è servito a Barbara( capace secondo Rocco Casalino di spostare sondaggi e possibili voti con le sue domande difficili ai politici) e non è servito a Mediaset. La, regina della domenica pomeriggio grazie a Domenica, che teneva botta per quasi 5 ore di diretta, ha perso scettro e corona, passando tutto nelle mani di Mara Venier che, senza competitor dall’altra parte, si è goduta il meritato successo, senza fare il minimo sforzo. Da regina del pomeriggio della domenica a rimpiazzo nel prime time per poi capire di che morte morire, visto che Mediaset avrebbe deciso di chiudere i battenti per. L’indiscrezione di Dagospia sembra abbastanza chiara. Del resto la scelta di ...

