Per le aziende del Mezzogiorno decontribuzione del 30%, De Luca: Norma da applicare fino al 2029 (Di martedì 23 febbraio 2021) “Aver acceso i riflettori sulla mancata applicazione della Norma sulla decontribuzione al Sud e aver sollecitato l’intervento del Governo ha prodotto un immediato importante risultato: la Commissione Europea ha dato il parere favorevole e l’Inps ha tempestivamente adottato la circolare applicativa”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Le aziende del Sud, dunque – aggiunge De Luca – potranno godere delle agevolazioni con il taglio della contribuzione del 30% per l’anno 2021. Ciò assicura liquidità, dà ossigeno in questo periodo di difficoltà e crea, contestualmente, le condizioni per una ripresa. Con un taglio strutturale del costo del lavoro ora diviene più vantaggioso investire al Sud. Continueremo a porre l’attenzione su questa importante misura perché, pur subordinata ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) “Aver acceso i riflettori sulla mancata applicazione dellasullaal Sud e aver sollecitato l’intervento del Governo ha prodotto un immediato importante risultato: la Commissione Europea ha dato il parere favorevole e l’Inps ha tempestivamente adottato la circolare applicativa”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Ledel Sud, dunque – aggiunge De– potranno godere delle agevolazioni con il taglio della contribuzione del 30% per l’anno 2021. Ciò assicura liquidità, dà ossigeno in questo periodo di difficoltà e crea, contestualmente, le condizioni per una ripresa. Con un taglio strutturale del costo del lavoro ora diviene più vantaggioso investire al Sud. Continueremo a porre l’attenzione su questa importante misura perché, pur subordinata ...

mara_carfagna : La decontribuzione del 30% per le aziende che operano al Sud è a regime. @INPS_it ha risposto alle sollecitazioni d… - RobertoBurioni : Moderna sta associandosi con altre aziende per aumentare la produzione - LegaSalvini : #SALVINI: 'GIORGETTI CONVOCA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PRODURRE VACCINI' - CamarcaCarmen : Aumentano le aspettative dei clienti che richiedono un'interazione fluida tra mondo digitale e fisico. Per le azien… - micheladania : RT @LaraAmmendola: Si apprende che la genialità di #giorgetti di fare da noi i #vaccini sia una stronzata colossale ,le aziende allertate d… -